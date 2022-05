Ludmilla - Divulgação

Publicado 10/05/2022 18:23 | Atualizado 10/05/2022 18:35

Rio - Ludmilla deu bronca em fã que afirmou em uma publicação no Twitter que não iria pagar a taxa de inscrição do ENEM por estar guardando dinheiro para comprar um ingresso para um show da cantora. Ela respondeu o tweet garantindo a entrada do jovem no evento para que ele pudesse pagar a taxa de inscrição da prova.

"Para de maluquice! Paga esse ENEM e me manda seu nome e de um acompanhante que eu deixar anotado pra te colocar na lista de convidados pra quando o Numanice for pra Salvador, disse a cantora.

O fã agradeceu Ludmilla e a cantora completou: "Vai ter fã graduado sim!"