Publicado 10/05/2022 15:48

Rio - Após anunciar o fim de seu relacionamento com o ex-BBB Bil Araújo , Erika Schneider voltou aos Stories do Instagram para compartilhar um desabafo sobre ataques que o ex-casal tem recebido nas redes sociais. A ex-participante de "A Fazenda 13" pediu aos internautas que tenham mais "empatia" pelos famosos, além de esclarecer que "não há um culpado" para o término do namoro.

"Por favor, peço empatia ao próximo! Entendam esse momento que estamos passando e respeitem, por favor ponderem-se nos comentários agressivos! Nós não merecemos isso! Estamos falando de um término de um relacionamento de uma existência viva e real de um grande carinho", começou a ex-bailarina do Faustão. "Não existe um culpado, foi apenas uma teoria real de um relacionamento. Sem agressões verbais, por favor, já estamos mal, isso dói e machuca!", finalizou.

Erika e Bil se conheceram durante a participação no reality da Record TV e oficializaram o namoro no início de abril, em uma viagem de cruzeiro. O ex-participante do "BBB 21" foi o primeiro a anunciar o término da relação em suas redes sociais, sendo seguido pela dançarina, que chorou ao comentar o fim do romance.

"Eu e Bil não estamos mais namorando. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida. Estou triste, estou mal, mas vai passar. Acredito muito em Deus, e espero que ele seja muito feliz, que Deus esteja com ele e o abençoe muito", declarou a famosa no último domingo.