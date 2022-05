Ana Furtado comemora cura da Covid dando um beijo em Boninho - Reprodução / Instagram

Publicado 10/05/2022 13:37

Rio - Ana Furtado, que estava em isolamento desde quando recebeu o diagnóstico positivo para Covid-19, comemorou sua recuperação completa da doença, nesta terça-feira (10). Nas redes sociais, a apresentadora contou que já estava liberada para socializar normalmente e celebrou o reencontro com o marido, Boninho, aos beijos.

"Liberada! Curada!", contou nos stories do Instagram, enquanto abraçava suas cachorras. Em seguida, percebeu a presença do marido: "Chegou! Boninho chegou! Amor, sobe e vem me dar um beijo! Vem, estou cheia de saudades", disse.

Nas imagens seguintes, pode-se ver o diretor de TV abraçando e beijando a apresentadora. "Nem acredito! Meu amor, que saudades que estava de você", afirmou Ana.