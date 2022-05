Erasmo Viana comenta gravidez de Gabriela Pugliesi: ’Fiquei muito feliz por ela’ - Reprodução

Publicado 10/05/2022 10:41

Rio - Erasmo Viana, ex-marido de Gabriela Pugliesi, parabenizou a influenciadora digital por sua gravidez. De acordo com o ex-participante de "A Fazenda", ele ficou sabendo da gestação após ver seu engajamento nas redes sociais subir após a notícia.

"Pessoal, hoje reparei que as minhas visualizações nos Stories tinham triplicado. Esse tal de engajamento está tão difícil e do nada o negócio triplicou. Alguma coisa esse povo curioso está querendo ver aqui no meu Instagram. Obviamente foi por conta da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa. Fiquei muito, muito feliz por ela", iniciou Erasmo.

"E independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, o que ela falou ou não falou, sempre torci para que ela realizasse esse sonho porque sei o quanto ela queria. E de verdade, fiquei muito feliz, muito mesmo. Ela merece tudo o que está vivendo agora", concluiu.

Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi foram casados de 2017 até fevereiro de 2021. Na ocasião, Gabriela chegou a dizer que Erasmo "vacilou" com ela. A influenciadora estava fazendo tratamento para engravidar de Erasmo e disse que não ter dado certo foi um "livramento".

Gabriela anunciou sua gravidez nesta segunda-feira. O bebê é fruto do relacionamento com Túlio Dek.