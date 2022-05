Ana Paula Arósio e Wolf Maya - Reprodução

Publicado 10/05/2022 09:28

Rio - O diretor Wolf Maya contou em entrevista ao podcast "Papagaio Falante" que se apaixonou pela atriz Ana Paula Arósio durante os bastidores de gravações da minissérie "Hilda Furacão", em 1998. Wolf era o diretor da obra, que alçou a atriz ao estrelato, e caiu de amores por ela.

"Fiquei louco pela Ana Paula Arósio quando a convidei para fazer 'Hilda Furacão'. Ela é linda e interessante. Me apaixonei mesmo, mas segurei a onda. Ela vinha de um relacionamento complicado e estava se envolvendo com o Tarcisinho (Tarcísio Filho)", iniciou o diretor.

"Vi que tinha uma história ali e não podia me meter. Abri mão da Ana Paula para ter a Hilda, que acabou sendo um dos personagens mais importantes da carreira dela. Me contentei com o casamento profissional que tivemos nesse trabalho", completou.

Apesar da fama de namorador, Wolf Maya disse no podcast que prefere não se envolver com mulheres famosas. "A mulher tinha que me ganhar. Eu era complicado, trabalhava muito e sempre fui meio doido. Só tive mulheres interessantes, mas sempre fugi um pouco das famosas. É bom se separar um pouco no trabalho com quem você convive na intimidade, todos os dias", afirmou o diretor.