Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom VeigaDivulgação / Record TV

Publicado 10/05/2022 07:29

Rio - Alessandra Euzébio, ex-mulher de Tom Veiga, e Cybelle Herminio, viúva do ator, continuam brigando pela herança do artista, que era o intérprete do papagaio Louro José, do "Mais Você", na TV Globo. Em uma live no Instagram, Alessandra detonou Cybelle e chegou a dizer que ela "devastou tudo" na vida do ex-marido.

A ex-mulher do ator disse que sua filha só soube que o pai morreu pela internet e contou que Cybelle não tinha um bom relacionamento com os filhos do artista. "A partir do momento que ela botou o pezinho na vida do Tom, devastou com tudo, acabou com tudo. Parabéns para você. Você chegou com essa carinha de anjo. Quando você conheceu as crianças, ficou 'emburradinha', e ele brigou com você, dizendo que se você não agradar os filhos dele, não ia ter como vocês continuarem. Ele te deu o caminho das pedras. E você não é trouxa, foi lá e tentou agradar os filhos. Você só não enganou a minha filha, ela não gostou de você desde o início", começou.

"Você devastou com tudo, fez irmão brigar com irmão, pai brigar com os filhos. Você chegou aqui em Orlando [onde Tom tem uma casa]... Aquela viagem foi um inferno [...] Eu tenho um áudio dele me dizendo que ele queria pegar o primeiro avião e voltar para o Brasil, de tão inferno que foi essa viagem. Você sabe muito bem o que você fez. As intriguinhas, pobrezinha se fazendo de vítima", continuou.

Alessandra também falou sobre a briga pela herança de Tom e disse que Cybelle só quer o bônus. "Se você acha que tem direito de 50% das coisas dele que eu ajudei a construir, porque essa sua relação relâmpago não deu tempo de adquirir R$ 1. Você só quer o bônus, não quer o ônus. Estou botando um dinheiro meu e ninguém quer saber como a casa se mantém", disparou.

"Eu não falaria com você nem no meu último suspiro. Porque você é muito barraqueirinha. E os seus compromissos, você não quer assumir... Se você acha que tem direito a alguma coisa, então arregaça as mangas e manda teus advogados verem quanto o sítio [localizado no interior de São Paulo] lá gasta por mês. A pessoa não é herdeira só das coisas boas, ela é herdeira de dívidas também. E eu estou botando meu dinheiro. Uma casa não se sustenta sozinha", finalizou.

Alessandra e Tom Veiga foram casados por 15 anos. Eles se separaram em 2018. Os dois tiveram uma filha, Amanda Veiga, que atualmente tem 16 anos. Tom Veiga se separou de Cybelle pouco antes de morrer, oito meses após se casar com ela, mas o divórcio ainda não tinha saído na ocasião de sua morte.

O artista foi encontrado morto em seu apartamento, no Rio, no dia 1 de novembro de 2020, aos 47 anos. Ele foi vítima de um aneurisma cerebral que rompeu e provocou um AVC (Acidente Vascular Cerebral).