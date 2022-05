Cristiana Oliveira troca beijos com namorado em lançamento de livro

Rio - A atriz Cristiana Oliveira, de 58 anos, lançou sua biografia, "Cristiana Oliveira: Versões de uma vida", em uma livraria em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira. A artista, que deu vida à personagem Juma Marruá na primeira versão de "Pantanal", contou com a presença de amigos e familiares.

Cristiana trocou muitos beijos e carinhos com o namorado, Sérgio Bianco. E também posou com as filhas, Rafaella Wanderley e Antônia Sampaio. Rafaella é fruto do casamento com o fotógrafo André Wanderley, com quem a atriz ficou de 1980 a 1982. Já Antônia é fruto do relacionamento com Marcos Sampaio, com quem Cristiana ficou casada por 8 anos, de 1994 a 2002.

Famosos como Beth Goulart, David Brazil, Marcella Rica e Solange Gomes, entre outros, prestigiaram o lançamento.

