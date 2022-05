Eslovênia mostra como está seu rosto após passar por harmonização facial - Reprodução Internet

Eslovênia mostra como está seu rosto após passar por harmonização facialReprodução Internet

Publicado 10/05/2022 10:24

Rio - A ex-BBB Eslovênia Marques passou por uma harmonização facial nesta segunda-feira e falou sobre o assunto nesta terça, logo ao acordar. A ex-participante do "BBB 22" mostrou que está animadíssima com o procedimento.

fotogaleria

"Além do inchaço matinal de todos os dias, vim mostrar meu rostinho. Amei tanto, sério. Essa maçã está bem inchada, a gente colocou mais produto de um lado do que do outro para ficar bem bonitinho. O queixo, a boca estão inchados. Muita coisa vai desinchar, ainda", afirmou a modelo.

"Eu gosto de tudo mais natural. Mas eu amei muito o resultado, estou encantada. Olhem meu nariz! Estou um abuso", disparou a jovem, animada.