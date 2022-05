Paulo André - Divulgação / Mateus Aguiar

Rio - O finalista do "BBB 22" Paulo André agora faz parte do elenco da WAY Model, uma das maiores agências de top models do Brasil. O atleta se junta a Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio no casting da agência.

A aposta é que PA grandes campanhas e desfiles internacionais. "Eu fiquei impressionado com o Paulo André, logo na entrada da casa do BBB. Postei ele nas minhas redes sociais dizendo o quanto fiquei impressionado com sua beleza", conta Anderson Baumgartner, diretor da WAY.

"Depois que o conheci um pouco mais no reality, só aumentou minha vontade em trabalhar com ele, pois vi a personalidade maravilhosa que ele tem. O P.A., pra mim, pode ser um atleta, um super modelo, e tudo que ele quiser. Nosso trabalho será para fortalecer isso pro mercado nacional e internacional", explicou.