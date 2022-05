Gretchen e Deolane comentam sobre procedimentos estéticos íntimos - Reprodução / Instagram

Gretchen e Deolane comentam sobre procedimentos estéticos íntimos Reprodução / Instagram

Publicado 10/05/2022 13:04

Rio - Gretchen e Deolane Bezerra foram convidadas para comentar sobre procedimentos estéticos que já fizeram, em bate-papo com Foquinha, para o podcast "Gshow". Durante a conversa, as duas influenciadoras contaram que já realizaram cirurgias íntimas.

fotogaleria

"Eu fiz labioplastia na vagina. Cortei um pedacinho para ficar mais ajeitadinha", revelou Deolane. "É maravilhoso! Eu fiz um preenchimento vaginal, faço laser todo mês. Libido sempre dez!", disse Gretchen.

Recentemente, a rainha do bumbum havia falado sobre tatuagens que fez na região das olheiras, além de sua harmonização facial, alongamento de cílios e as lentes que colocou nos dentes. No Instagram, Gretchen publicou uma série de stories se defendendo dos ataques que recebe por fazer tantas plásticas e afirmou: "Faço plástica porque me amo de plástica, a gente tem que se amar como a gente é".