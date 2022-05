Erika Schneider chora ao falar de término com Bil Araújo - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2022 09:53

Rio - Erika Schneider usou as redes sociais no domingo (8), para contar que o término de seu relacionamento partiu de Bil Araújo. Em seu Instagram, a ex-participante de "A Fazenda" caiu em lágrimas ao desabafar sobre como está se sentindo com o fim do namoro.

"Eu e Bil não estamos mais namorando. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida.", iniciou a dançarina. "Estou triste, estou mal, mas vai passar. Acredito muito em Deus, e espero que ele seja muito feliz, que Deus esteja com ele e o abençoe muito.", acrescentou.

"Quero muito agradecer o carinho de todos vocês que mandam mensagem, que se preocupam comigo... Muito obrigada aos fãs, ao pessoal que gosta de mim. Um beijo! Obrigada.", finalizou chorando.