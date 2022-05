Cauã Reymond chama a polícia para festa de Bárbara Heck - Reprodução Internet

Publicado 09/05/2022 07:55

Rio - O ex-BBB Cauã Reymond chamou a Polícia Militar para acabar com uma festa promovida pela ex-BBB Bárbara Heck, em um condomínio em um bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio, na noite de sábado. A informação é do colunista Lucas Pasin, do "Uol".

Incomodado com o barulho, o ator acompanhou as duas viaturas até o local. Ao chegar na porta, a ex-BBB saiu para conversar com os policiais. Ainda de acordo com o colunista, Cauã apareceu com a polícia na festa por volta das 22h30 e pediu para que abaixassem o som ou acabassem com a festa.

Segundo convidados, o ator não fez nenhum pedido para o porteiro ou para os próprios vizinhos antes de levar a polícia até o local. "Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado", disse a ex-BBB Bárbara Heck ao "Uol".

Ela também contou que uma dupla estava cantando ao vivo no evento e que não imaginou que poderia estar incomodando os vizinhos. A assessoria de imprensa de Cauã disse ao colunista que o ator chegou a pedir para abaixarem o som e avisou, inclusive, que levaria a polícia até o local caso o barulho continuasse.