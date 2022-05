A fila andou? Pyong Lee surge acompanhado em festa

Rio - Separado de Sammy Lee desde feveireiro, o ex-BBB Pyong Lee chegou acompanhado a festa de aniversário de um promoter, realizada na mansão de Helinho Calfat, em São Paulo, no último sábado. O hipnólogo estava acompanhado por uma loura, com quem passou boa parte do evento conversando ao pé do ouvido.

Pyong Lee e Sammy têm um filho de 2 anos, Jake. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês", disse Sammy ao anunciar a separação do casal.

