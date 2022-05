Lucca encanta público ao subir em palco durante o show da mãe, Luiza Possi e da avó, Zizi Possi - Andy Santana / AgNews

Lucca encanta público ao subir em palco durante o show da mãe, Luiza Possi e da avó, Zizi PossiAndy Santana / AgNews

Publicado 09/05/2022 10:29 | Atualizado 09/05/2022 10:31

Rio - Lucca, filho mais velho de Luiza Possi, roubou a cena no show da mãe e da avó, Zizi Possi, ao subir no palco para fazer uma participação especial. O show aconteceu domingo (8), no Teatro Bradesco de São Paulo, em comemoração ao Dia das Mães. A presentação contou com grandes sucessos do repertório das duas artistas e com músicas de grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Ivan Lins, Milton Nascimento e Gonzaguinha.

fotogaleria

Durante o espetáculo, o pequeno, de apenas 2 anos de idade, foi guiado pela mãe até o centro, onde correu para o colo da avó, que caiu na gargalhada com a atitude do garotinho. Após o término da apresentação, Luiza tirou fotos com Lucca e o filho mais novo, Matteo, de 5 meses de vida. Os dois filhos da cantora são frutos do casamento com o diretor de TV Cris Gomes.