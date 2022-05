Show de Matuê foi interrompido por tiroteio - Reprodução/Instagram

Show de Matuê foi interrompido por tiroteio Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2022 18:51

Rio - Matuê desabafou neste domingo (08) sobre um tiroteio que acabou interrompendo seu show em Santos, no litoral de São Paulo. O artista contou que não ouviu os disparos devido o volume do som e acabou sendo retirado do palco alguém da produção.

"Só passando pra avisar que está tudo bem, beleza? Pra quem não sabe, nós fomos fazer um show agora há pouco e rolou tiroteio. Maior confusão. Nem sei exatamente o porque, nem como foi, nem quem foi, nem o que exatamente aconteceu, mas a gente teve que sair porque a situação estava tensa", relatou. O rapper ainda contou como percebeu a situação. "Na hora que aconteceu, eu nem consegui ouvir. O som estava muito alto, alguém me puxou do palco e disse: 'está rolando tiroteio, paizão! Vamos nessa!'. Aí a gente já saiu. Bizarro, mano! Aparentemente, teve um sujeito que rolou uma desavença lá e estragou o show de todo mundo. Mandando força para o homem baleado, não tenho informação, não sei o que tá rolando", acrescentou.

Em nota, a Jota Music Eventos, organizadora do show, comentou o ocorrido. "Gostaríamos de informar a todos que no momento estamos esclarecendo os fatos perante as autoridades policiais, recolhendo informações para levar aos mesmos. Ao serem apuradas e concluídas as investigações, traremos à tona o ocorrido. Portanto, não conseguimos dar muitas informações. Importante esclarecer que a casa tinha alvará de funcionamento e os requisitos necessários. Saliente-se que em pouco tempo realizamos a evacuação total da casa, junto a saídas de emergência. A ambulância (UTI móvel) contratada para permanecer no local prestou os primeiros-socorros e em poucos minutos a vítima já estava no hospital. Os bombeiros e os enfermeiros que estavam na casa orientaram todos e realizou os primeiros procedimentos com a vítima. Os seguranças agiram no momento do disparo e estavam todos capacitados para o trabalho e em grande quantidade. Os disparos vieram, provavelmente, de uma possível briga envolvendo um policial que estava na condição de frequentador do evento, porém não podemos dar mais informações por ainda estarem sendo apurados os fatos, mas a casa e o evento estavam com segurança, bombeiro, enfermeiro, UTI móvel e tudo para garantir um evento tranquilo."