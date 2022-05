Pepita celebrou o Dia das Mães com o filho, Lucca Antônio - Reprodução/Instagram

Pepita celebrou o Dia das Mães com o filho, Lucca Antônio Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2022 15:31

Rio - O Dia das Mães, comemorado neste domingo (08), tem sido mais que especial para Pepita. A artista anunciou no sábado a adoção de Lucca Antônio, de 5 meses, primeiro filho com Kayque Nogueira, e aproveitou a data para dividir a alegria da maternidade com os seguidores.

fotogaleria "Hoje é um dia mais do que especial pra mim… na realidade dia das mães pra mim tem sido todos os dias, toda hora e a todo o momento em que com apenas olhares eu ouço meu filho dizer: 'Obrigado Mamãe, eu te amo'. Estou muito feliz em compartilhar minha felicidade com vocês e um ótimo dia das mães para todas as mamães aqui, obrigado por cada mensagem de carinho que eu tenho recebido, o meu filho vai ser a criança que tem mais titios e titias no mundo haha. NUNCA deixe de sonhar", escreveu.