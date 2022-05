Thais Fersoza e os filhos - reprodução do instagram

Publicado 08/05/2022 10:39

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, neste domingo, para celebrar o Dia das Mães. Não faltaram cliques repletos de beijos e abraços, e muitas mensagens com declarações de amor. Logo pela manhã, Thais Fersoza recebeu o carinho dos filhos, Melinda e Teodoro. A apresentadora publicou um vídeo bem fofo com os pequenos no Instagram.

"Eles são o amor da minha vida! Meu sonho realizado em forma de amor! Que honra a minha ser mãe de vocês! Obrigada, Senhor pela graça, pela benção, pela dádiva de gerar.. dois corações que batem fora do meu peito! O melhor de mim pra vocês. Que Deus possa me dar sabedoria pra orientar vocês e que eu possa estar mtos e mtos anos agarradinha sentindo o melhor cheiro do mundo, o abraço mais gostoso, o olhar mais sincero.. Como eu amo vocês! Obrigada por serem meus filhos, por terem me escolhido.. sigamos juntos, sempre", escreveu a esposa de Michel Teló.







A apresentadora Eliana homenageou a mãe, Eva. "Aprendi que para educar nossos filhos ser exemplo ensina infinitamente mais. Nossa mãe sempre foi assim, leoa, amiga, guerreira e um amor de mulher. Costumo dizer que se eu conseguir ser a metade do que ela é e sempre foi já estou realizada. “Metade de mim é amor e a outra também” porque tenho a senhora em minha (em nossas) vida. Te amo Eva", escreveu a apresentadora que é mãe de Arthur e Manuela.







Grávida, Viviane Araújo também celebrou a data. "Mesmo ainda aqui dentro de mim, eu já sinto o maior amor do mundo! Obrigada, Deus, pela minha família! Guilherme Militão, eu te amo! Papai mais lindo do mundo. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres, rainhas, seres preciosos e eternamente idolatradas por nós, seus filhos!", desejou.







Mamãe de Maria Flor, Deborah Secco se derreteu pela filha. "Hoje é Dia das Mães, mas quem vai fazer meu dia é ela, minha Fifiiiiii!!!! Que orgulho de ver você crescendo, fazendo suas escolhas e se tornando essa menina tão amada e que cuida de mim tanto quanto cuido de você! Que sorte eu tenho de ser sua mãe, meu amor!.







Confira mais homenagens:







