Soltinha! No palco, Viih Tube dança até o chão em show de Dennis DJ

Rio - Viih Tube se divertiu pra valer no Festival Sertanejo, em Belo Horizonte, na noite deste sábado. A youtuber, que foi apresentadora do evento, estava soltinha. Durante o show de Dennis DJ, ela dançou até o chão ao lado dos ex-BBBs Eliezer, Victor Hugo e da influenciadora digital Julia Puzzuoli. Pra a ocasião, Viih escolheu um look cheio de estilo: top, saia com franjas e bota.

