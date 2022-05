Grazi Massafera e Ingrid Guimarães se divertem em show de Seu Jorge na Zona Sul do Rio

Rio - Seu Jorge se apresentou em festival de música gratuito na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite deste sábado. Na plateia, Grazi Massafera e Ingrid Guimarães se divertiram ao ouvir os maiores sucessos do cantor. Para a ocasião, a atriz escolheu um look bem confortável: cropped, uma bermudinha e tênis. Já Ingrid usou uma regata preta, calça e tênis. Josie Pessoa, Malu Rodrigues, Marcos Pitombo também marcaram presença no evento.

