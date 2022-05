Erika Schneider troca beijinhos com Bil Araújo - Leo Franco / AgNews

Publicado 08/05/2022 10:16

Rio - Bil Araújo anunciou o término de seu relacionamento com Erika Schneider através do Instagram Stories, na noite deste sábado (7). Sem dar muitos detalhes sobre a separação, o ex- participante dos realities 'BBB', 'No Limite' e 'A Fazenda' pediu respeito aos fãs e disse que os dois continuarão amigos.

"De hoje em diante eu e Erika seguiremos outros caminhos, agora como amigos. Peço que respeitem muito esse momento. Obrigado por todos que torceram e continuam torcendo. Amo vocês”, escreveu Bil.

Os boatos sobre o romance de Bil e Erika começaram no início do ano. No início de abril, os dois oficializaram a relação durante um cruzeiro.