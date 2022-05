Caio Castro e a namorada, Daiane de Paula - reprodução do instagram

Caio Castro e a namorada, Daiane de Paulareprodução do instagram

Publicado 08/05/2022 08:36 | Atualizado 08/05/2022 09:35

Rio - Caio Castro e a namorada, Daiane de Paula, não se desgrudam. O casal está curtindo uns dias no Ceará. A modelo e repórter compartilhou alguns momentos do passeio com o ator através do Instagram Stories, neste sábado. Eles foram a um parque aquático e, depois, aproveitaram o dia ensolarado para ir à praia. Apesar do dia de descanso, Daiane também trabalhou. Ela fez uma sessão de fotos para uma marca de lingerie. Ao ver algumas imagens, Caio babou pela namorada.

fotogaleria

Recentemente, a repórter acompanhou o namorado em um treino, no autódromo de São Paulo, e publicou um vídeo dele saindo com seu carro personalizado. Esse é o primeiro namoro de Caio após o término do relacionamento com Grazi Massafera em agosto do ano passado. Daiane tem 31 anos e é paranaense, mesma naturalidade da ex-namorada do ator. Ela trabalha como repórter e assistente de palco do Faustão desde 2016.