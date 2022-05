Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2022 11:21

Rio - Anitta soltou o verbo através do Twitter, neste sábado, após receber algumas ameaças. Apesar de não citar nomes e nem dar detalhes sobre as intimidações, a Poderosa disse que não tem medo e cogitou expor todo o bafafá publicamente.

"Uma dica a quem possa estar interessado: a ameaça é a forma mais ineficaz de tentar me podar. Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário, sabe? Só faz com que eu queira fazer ainda mais aquilo que você quer que eu pare de fazer", começou a cantora.

Uma dica a quem possa estar interessado : a ameaça é a forma mais ineficaz de tentar me podar. Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário, sabe? Só faz com que eu queira fazer ainda mais aquilo que você quer que eu pare de fazer

"Outra dica pra quem possa estar interessado: guerra silenciosa também não funciona muito bem comigo não, viu . Eu sou meio barulhenta, sabe? E, de novo, como uma ariana raiz, eu sou meio rebelde e não ligo muito pras consequências de expor certas coisinhas, sabe?", continuou.

Anitta ainda revelou seus maiores medo: "Medo mesmo eu só tenho de montanha-russa, pular de paraquedas, turbulência de avião e coisas desse tipo. Mas mesmo assim eu ainda pego avião todo dia.. então, já podem imaginar que também não teria tanta eficácia assim", disse ela. "Assim... só soltando umas dicas super aleatórias claro, né, galera. Só caso alguém esteja interessado sabe".

Assim... só soltando umas dicas SUPER ALEATÓRIAS CLARO, né galera. Só caso alguém esteja interessado sabe... — Anitta (@Anitta) May 7, 2022

Na sequência, a cantora ressaltou: "Desejar meu mal também meio que não funciona muito, porque meu axé está em dia... Enfim... Eu, no lugar de alguém que esteja querendo muito que eu saia do caminho, ia rezar bastante pra essa Anitta fazer bastante sucesso e me encher de trabalho que não dê pra pensar em outra coisa", afirmou ela, que acrescentou: "Ou até um amor correspondido que me tire do eixo e me deixe meio nas nuvens sabe. Enfim... so tô dando uma dica bem sem motivo sabe galera. Caso alguém esteja interessado. Só por acaso mesmo".