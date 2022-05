Aleksandro, dupla sertaneja com Conrado, morreu após grave acidente de ônibus - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2022 17:31

Rio - A equipe de Aleksandro, da dupla com Conrado, divulgou as informações sobre o velório do sertanejo, que faleceu na madrugada de sábado após um acidente ocorrido com o ônibus dos artistas. O cantor e o roadie da dupla, Giovani Gabriel Lopes dos Santos, serão velados neste domingo (08) em cerimônia aberta ao público no Ginásio de Esportes Luiz Bom, em Londrina, no Paraná, com início previsto para às 20h30.

fotogaleria O sepultamento do sertanejo será na segunda-feira (09) no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas. O roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos será enterrado no mesmo local. Além deles, outras 4 pessoas morreram no acidente.

Corando, que formava dupla com Aleksandro, permanece internado no Hospital Regional de Registro, em São Paulo. O cantor, um dos primeiros a ser socorrido, foi encaminhado ao local com ferimentos leves, mas precisou de uma cirurgia geral. De acordo com o hospital, Conrado está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável.