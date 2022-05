Whindersson Nunes e Maria Lina - Reprodução

Publicado 08/05/2022 14:56 | Atualizado 08/05/2022 15:06

Rio - Maria Lina, ex-noiva de Whindersson, fez uma grande homenagem para sua mãe, Cássia Deggan, através do Instagram, neste domingo. No texto, ela ainda lamentou o fato de não estar com seu filho, João Miguel, no Dia das Mães. O menino nasceu prematuro de 22 semanas, no ano passado, e, infelizmente, não resistiu.

"É mãe, hoje eu entendo. Entendo seu amor incondicional, afinal mesmo que meu filho esteja ao lado de Jesus, ele ainda está no meu coração e só fui capaz de conhecer esse amor incondicional quando vi meu filho pela primeira vez naquele hospital na mão do meu médico dando “oi” com a mãozinha pra gente. Você cumpriu seu papel com excelência, me criou da melhor forma possível, me ensinou a ser amorosa, respeitosa, humana e valorosa. E agora é a minha vez de cuidar de você e do pai. Vou honrar vocês até o último dia de nossas vidas. Feliz dia das mães!", escreveu Maria.



Whindersson e Maria Lina estavam juntos desde 2020 e chegaram a noivar em maio de 2021, mas o relacionamento chegou ao fim em agosto do mesmo ano após o ex-casal perder o filho.