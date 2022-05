Daiana Garbin e Tiago Leifert - Lucas Ramos / AgNews

Daiana Garbin e Tiago LeifertLucas Ramos / AgNews

Publicado 08/05/2022 11:57

Rio - Daiana Garbin e Tiago Leifert estiveram a 20ª edição da Corrida e Caminhada Contra o Câncer, na manhã deste domingo, em São Paulo. O casal é padrinho do evento promovido pelo GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). No local, os dois, que costumam ser discretos em relação a vida pessoal, trocaram alguns beijinhos.

fotogaleria

Na ocasião, o apresentador falou sobre a importância do evento. “Esta é a causa da nossa vida. O Graacc é um dos hospitais mais importantes que temos. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui! Gratidão eterna por vocês!”, disse ele. Vale lembrar que Leifert e Diana são papais de Lua, de um ano, diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro na visão.

Além do casal, outros famosos marcaram presença na corrida, como o jornalista Carlos Tramontina e a apresentadora e ex-BBB Fernanda Keulla.