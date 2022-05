Carlos Alberto de Nóbrega diz que não é amigo de Faustão: ’Respeito e admiração’ - Reprodução

Publicado 09/05/2022 07:37

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega, de 86 anos, falou sobre o apresentador Faustão, de 72, em entrevista ao podcast "Flow". O comandante de "A Praça É Nossa" afirmou que não considera Fausto Silva um amigo, já que os dois não têm uma relação de proximidade.

"Não. Ele sempre que [a gente] se encontra, grande alegria, cumprimenta, fui à casa dele duas vezes, aquelas pizzas... É um cara por quem tenho um profundo respeito e admiração, mas amigo não", afirmou Carlos Alberto, ressaltando que é uma pessoa bastante caseira.

Durante a entrevista, Carlos Alberto também contou que certa vez seu pai o levou a um prostíbulo para evitar que ele ficasse se masturbando. De acordo com a crença popular da época, a prática trazia danos à saúde.

"Meu pai uma dia chegou e disse: 'Olha meu filho é muito perigoso você se masturbar nessa idade, pode pegar tuberculose', aquelas coisas do passado. Ele disse: 'você vai nesse endereço aqui e procura a Carmem — a dona do estabelecimento — você vai lá e eu pago no fim do mês'. Não era zona. Era um randevu, um apartamento de cinco quartos e você entrava, tinha as mulheres lá e era lá que eu ia, ia toda hora", disse o apresentador, revelando ter se tornado um frequentador assíduo do espaço.