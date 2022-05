Flay - Divulgação

FlayDivulgação

Publicado 09/05/2022 18:13 | Atualizado 09/05/2022 18:17

Rio - A ex-participante do "BBB 20" Flay pegou os fãs de supresa ao revelar que já teve um romance com um colega de edição. Nesta segunda-feira (9), a cantora respondeu perguntas de fãs nos Stories do Instagram e acabou sendo questionada por um internauta sobre o affair. Sem revelar o nome do ex-brother, a artista deixou claro o arrependimento de ter engatado na relação após o fim do reality show.

"Sim, e fiquei presa nisso por muito tempo. Me fazia mal, não me respeitava nem me queria, mas fazia questão de atrapalhar quem chegava na minha vida para fazer bem. Até que encontrei alguém que me tratava como eu merecia e decidi me afastar para viver meu relacionamento em paz", relatou a ex-BBB.

Em seguida, Flayslane acrescentou que ainda mantém o "carinho e amizade" com o ex-colega de confinamento, apesar de ter se afastador. "Hoje, depois de umas situações que aconteceram e me decepcionaram muito recentemente (precisaram acontecer para eu parar de botar a mão no fogo por quem não me respeita), eu me arrependo super", declarou.

Nas redes sociais, fãs da cantora iniciaram especulações de quem seria o ex-brother com quem Flay teria se relacionado, apontando nomes como Felipe Prior e Gui Napolitano, que foi rápido em dar fim aos boatos. "Engraçado que do nada vejo gente falando merda, me xingando e tirando conclusões sem saber de nada. Só passando outra vez pra lembrar, Flay é minha irmã e nós nunca ficamos", escreveu Guilherme, no Twitter.