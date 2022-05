Nas redes sociais da mãe, Maria Flor mostrou o braço imobilizado - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 15:54

Rio - Deborah Secco usou o Instagram nesta segunda-feira (09) para contar aos seguidores que sua filha, Maria Flor, de 6 anos, quebrou o braço no Dia das Mães. A atriz compartilhou alguns registros da menina, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura, com o braço imobilizado."Trago novidades… Um braço quebrado de presente de #DiaDasMaes", disse. Deborah Secco recebeu mensagens de carinho após relatar o episódio. "Oh meu Deus…Que ela fique boa logo, mas manda as amiguinhas escreverem com canetinha colorida nesse gesso que tá muito branquinho kkk", escreveu Fabiana Karla. "Ela tá ansiosa por isso", respondeu a atriz. "Melhoras pra danadinha", desejou Glória Pires.