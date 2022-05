Yasmin Brunet - Reprodução: internet

Publicado 09/05/2022 15:34

Rio - Yasmin Brunet usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (9), para compartilhar um clique ousado em que surge apenas de biquíni. Em publicação no Instagram, a atriz de 33 anos posa com um modelito de crochê na cor lilás e enfeitado com uma teia de conchas que cobre a barriga sequinha da ex-esposa de Gabriel Medina. "Oi, bebês", escreveu a loira, na legenda da postagem.

Nos comentários, a artista recebeu uma chuva de elogios dos fãs e amigos, que aprovaram o biquíni "diferentão" escolhido por Yasmin. "Oi, sereiona musa", disse a influenciadora Gabriela Pugliesi. "Surra de beleza", disparou um seguidor. "Sem condições", completou mais uma internauta.

