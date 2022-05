Cantor Aleksandro é velado em Londrina, Domingo (8) - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2022 12:25

Rio - O sepultamento do corpo do cantor Aleksandro, da dupla Conrado e Aleksandro, aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), em Londrina, Paraná. O artista faleceu em um acidente envolvendo o ônibus de viagem da dupla , ocorrido em São Paulo, na noite de sábado (7).

O velório de Aleksandro foi aberto ao público e celebrado no Ginásio de Esportes Jardim Bandeirantes, em Londrina. Fãs, amigos e parentes prestaram homenagens ao cantor desde domingo (8), até esta segunda-feira (9). Após o momento, houve um cortejo fúnebre, promovido por outros cantores sertanejos, até o Cemitério Parque das Allamandas, onde o corpo foi sepultado por volta das 10h.

Além do cantor, outras cinco pessoas morreram no acidente e onze precisaram ser hospitalizadas. Conrado, que fazia dupla com o artista, está em estado grave, mas estável e segue internado. Em decorrência da tragédia, a prefeitura de Londrina decretou luto oficial de três dias.