Grávida, Viviane Araújo faz seu primeiro treino na academiaReprodução Internet

Publicado 09/05/2022 12:00

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, está feliz da vida por estar de volta aos treinos. A atriz, que está esperando seu primeiro filho, contou no Instagram, nesta segunda-feira, que foi liberada para voltar a se exercitar. "Primeiro treininho do Joaquim na academia!! Se comportou muito bem filho!", escreveu Vivi na legenda da foto, em que aparece no vestiário da academia.

Viviane Araújo está no quinto mês de gestação. Ela espera um menino, que vai se chamar Joaquim. O bebê é fruto do casamento com Guilherme Militão. Para engravidar, a atriz fez um processo conhecido como ovodoação, que consiste em um óvulo doado e fertilização in vitro.