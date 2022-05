Ex-BBB Patrícia Leitte revela ter sofrido derrame ocular e mostra mancha de sangue no olho esquerdo - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 20:38

Rio - A ex-participante do "BBB 18" Patrícia Leitte usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (9), para revelar que sofreu um derrame ocular recentemente. Em postagem no Instagram, a influenciadora de 36 anos mostrou o olho esquerdo com uma grande mancha de sangue e explicou seu quadro de saúde, além de desabafar sobre o preconceito que tem enfrentado por causa de sua aparência.

"Gente, isso apareceu do nada... Fui logo ao oftalmologista e ele fez uma série de exames e me receitou colírio. Iniciei o tratamento, mas a mancha só estava aumentando. O nome disso é sangramento ocular ou derrame ocular. Segundo o doutor, é uma hemorragia subconjuntival mais frequente, onde é evidente uma mancha de sangue 'vivo' na parte branca do olho, podendo esta assumir vários tamanhos e formatos. A hemorragia subconjuntival pode ser causada pela tosse, espirros, esforço físico, trauma ocular, infeção e inflamação ocular, entre outras razões", explicou a ex-sister, na legenda da postagem.

Em seguida, Patrícia tranquilizou os fãs e afirmou que, apesar do "aspecto desagradável", não tem sentido dor nem dificuldades para enxergar, apenas uma ardência no olho. "As hemorragias conjuntivais são, geralmente, auto-limitadas, inofensivas e evoluem de forma favorável sem riscos e complicações", acrescentou.

A ex-BBB encerrou a postagem com um desabafo sobre o preconceito que tem enfrentado desde que a mancha surgiu em seu olho: "Confesso pra vocês que o preconceito das pessoas pesa mais que o problema. Elas olham com nojo, têm medo de encostar em você. Senti na pele essa rejeição", completou Patrícia, que recebeu apoio dos fãs nos comentários da postagem.

