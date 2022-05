Carol Portaluppi troca beijos com novo affair na praia de Ipanema

Rio - Carolina Portaluppi aproveitou o início da semana para se refrescar na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, ao lado de um bonitão com quem protagonizou alguns momentos de carinho. Nesta segunda-feira (9), a filha de Renato Gaúcho, ex-técnico do Flamengo, renovou o bronzeado enquanto usava um biquíni azul cavadão e trocou vários beijos com o personal trainer Ricardo Tarcísio, seu novo affair.

