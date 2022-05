Boninho e Ana Furtado - Reprodução Internet

Boninho e Ana FurtadoReprodução Internet

Publicado 09/05/2022 14:48 | Atualizado 09/05/2022 14:50

Rio - Ana Furtado iniciou a semana em clima de romance, apesar de seguir isolada em casa após testar positivo para a covid-19. Nesta segunda-feira (9), a apresentadora relembrou uma viagem recente que fez com Boninho para Angra dos Reis e ainda se declarou para o diretor de variedades da TV Globo, com quem é casada há 22 anos.

fotogaleria

"Hoje não é dia de #tbt ou de alguma ocasião especial. Viver cada dia ao seu lado é a ocasião especial. Acordar e lembrar que o meu amor é meu melhor amigo é a ocasião especial. E quero celebrar isso todos os dias!", escreveu a jornalista na legenda de foto em que aparece trocando um beijão com o amado. "Contando os dias para esse beijo", completou Ana, em postagem feita no Instagram.

No último domingo, a apresentadora também encantou os seguidores ao mostrar as flores que recebeu do marido junto com um bilhete carinhoso. "E aí você tá em isolamento, longe do seu amor, e é surpreendida com esse carinho… Te amo demais, amor da minha vida", declarou ela, que foi afastada da "Dança dos Famosos" após ser diagnosticada com covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia.

Confira: