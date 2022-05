Neymar e a namorada, Bruna Biancardi - Reprodução Internet

Publicado 09/05/2022 13:45

Rio - Bruna Biancardi, namorada do jogador de futebol Neymar, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu algumas questões feitas pelos seguidores. A influenciadora digital também atendeu a alguns pedidos, como postar uma foto inédita com o craque.

"Amo várias. Mas acho que essa é a favorita", disse Bruna sobre sua foto predileta com o namorado. Ela também falou como lida com as críticas. "Guarde com você as palavras doces que te disseram, os elogios sinceros que te fizeram, as risadas gostosas que te deram, os atos de amor que te emocionaram. É isso que alimenta o seu coração", disse.

Neymar e Bruna estão juntos desde agosto do ano passado, mas só assumiram o namoro, depois de muitas especulações, em janeiro deste ano. Recentemente, o jogador apareceu em uma foto com a namorada usando o que seria uma aliança de compromisso.