Jojo Todynho dá invertida em seguidora após comentário maldosoReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 18:47

Rio - Jojo Todynho não abaixou a cabeça para internautas que a criticaram após seu discurso na 'Dança dos Famosos' e usou as redes sociais para se manifestar sobre a repercussão de sua fala. Nesta segunda-feira (9), a funkeira detonou uma seguidora que tentou provocar a cantora com um comentário maldoso, após Jojo alertar os jovens sobre a importância de deixar a tecnologia de lado para aproveitar momentos em família.

“Teve uma bonitinha, que falou assim pra mim: ‘você acha bonito obesidade?’. Aí, eu fui ver que ela me seguia, e fui no direct, que ela tinha uma mensagem pra mim. Eu fui e respondi pra ela, depois ela apagou o comentário, mas eu falei: ‘você acha bonito ficar pedindo dinheiro? Pegou dinheiro com o agiota?' Enfim, é aquilo, quer lacrar e aparecer em página de fofoca", disparou a campeã de "A Fazenda 12".

Entenda

No último domingo, Jojo Todynho participou da 'Dança dos Famosos', no 'Caldeirão com o Huck', ao som de Gloria Groove com sua dupla Rolon Ho. Antes de se apresentar, a funkeira aproveitou o Dia das Mães para mandar um recado ao público jovem: "Honre seu pai e sua mãe para que prolongue seus dias na terra, porque chorar depois que já foi embora é muito fácil, então tem que fazer enquanto há vida. [...] É isso, jovens, não é só rebolar a bunda no TikTok, é entender que a gente tem que estudar para ter um futuro promissor, e também valorizar a família que a gente tem", afirmou.

A artista ainda compartilhou uma reflexão a confiança que sente com seu corpo na competição: "Estou feliz e confiante. Cada etapa que passo aqui, tem sido bom para o meu crescimento. Sou inspiração para muitas mulheres que me acompanham e me dão o feedback: 'Jojo, eu não estava dançando, mas agora estou indo'. Foi como a Ana Botafogo falou, não existe peso, existe arte. Se tem arte, a gente faz e a gente mostra nossa capacidade. A gente tem que acabar com esse tabu e quebrar esse preconceito, para as pessoas entenderem que a gente é do jeito que a gente é, a gente não pode se diminuir jamais para caber em lugar nenhum", completou.