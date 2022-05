Gil do Vigor revelou desejo de conhecer praia de nudismo - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor revelou desejo de conhecer praia de nudismo Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 17:43

Rio - Gil do Vigor começou a segunda-feira (09) bem animado. Em uma publicação no Twitter, o economista e ex-participante do 'BBB 21' revelou o desejo de conhecer uma praia de nudismo e ainda questionou os seguidores se teria algum problema caso realizasse esse sonho.

fotogaleria

"Gente, quero muito ir em uma praia de nudismo, é meu sonho! Vocês acham que pode dar ruim se eu for??? Ai, estou confuso mas é que eu quero tanto e hoje fiquei pensando sobre. Sejam sinceros sobre o que vocês acham!!!", perguntou.

O economista recebeu o apoio de Larissa Tomásia, ex-integrante do 'BBB 22'. "Gil, se tem vontade, só vai! Depois a gente morre e fica arrependido de não viver o que era pra ser vivido", aconselhou.