Gabriela Pugliesi anuncia gravidezReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 12:19 | Atualizado 09/05/2022 12:21

Rio - Gabriela Pugliesi começou a semana surpreendendo os fãs com uma novidade. Nesta segunda-feira (9), a influenciadora, que namora o rapper Túlio Dek, fez o anúncio de sua primeira gravidez por um vídeo publicado em seu Instagram.

"TO GRÁVIDAAA!! O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida. Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e de esperança pra quem precisa", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Pugliesi relembrou dos tratamentos que fez para engravidar enquanto estava casada com Erasmo Viana, de quem se separou em fevereiro de 2021.

"Até ano passado, estava em outra relação e tentei engravidar com todos os tratamentos que existem, tomando hormônio sem pausa por mais de um ano, fiz indução de ovulação, inseminação, e estava indo para a terceira FIV [Fertilização In Vitro], só que me separei antes. E foi uma fase muito pesada pra mim, porque não dividi isso com minha família. Tive que lidar com muita coisa sozinha", explicou Gabriela.



Na sequência, a influenciadora afirmou que a gravidez aconteceu sem tratamentos. "Corta a história, um ano depois eu estou aqui grávida do amor da minha vida, do homem da minha vida, sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar. Aconteceu da forma mais natural possível", disse ela.

Tulio Dek também celebrou o anúncio nos comentários: "Prepara que é só o primeiro! Vou querer mais quatro com você. Aqui não tem tempo ruim, não, bora", disse.