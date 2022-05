Wanessa Camargo - Foto: Illan Suarez

Publicado 10/05/2022 14:09

Rio - Nesta terça-feira (10), a cantora Wanessa Camargo usou suas redes sociais para falar sobre julgamentos. Ela repostou um vídeo de Maria Bethânia recitando um texto de Clarice Lispector.

"Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz", diz o vídeo.