Boninho mostrou pegadas de onça em acampamento de ’No Limite’Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2022 16:24

Rio - Boninho compartilhou um registro curioso nesta terça-feira (10) em suas redes sociais. O diretor da TV Globo dividiu com os seguidores a imagem de algumas pegadas de onça no acampamento onde ocorre as gravações do 'No Limite', na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará.

fotogaleria "Acabamos de achar essas pegadas de onça em um acampamento do 'No Limite', alerta total. Parece que são dois filhotes de uns 7kg cada! Não é uma coisa fofa????!", disse. A imagem causou espanto nos apresentadores da atração. "Pelo amor de Deussss", escreveu Ana Clara. "Se tiver que correr... ferrou", brincou Fernando Fernandes.

A nova temporada de 'No Limite' entrou em sua segunda semana de exibição. Os participantes foram divididos entre as tribos Lua e Sol, que já perderam, respectivamente, as integrantes Dayane Sena e Verônica Reitchmann.