Luciana Gimenez curte show de Simone e Simaria com namorado

Rio - Luciana Gimenez levou o namorado, Renato Breia, para curtir o show das irmãs Simone e Simaria, em São Paulo, na noite desta terça-feira. Aos 52 anos, a apresentadora mostrou sua boa forma no local com um look cheio de brilho e transparências. Quem também prestigiou o evento foi Lívia Andrade. Ela e Luciana Gimenez também posaram juntas para fotos.

Luciana Gimenez e Renato Breia estão juntos há quase um ano. A apresentadora demorou a assumir o romance e só postou a primeira foto com o economista em janeiro deste ano, quando os dois já estavam juntos há cerca de quatro meses.

Relatar erro