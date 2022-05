Tatiele Toro, viúva do cantor Aleksandro, posta fotos e faz desabafo: ’faltou tempo’ - Reprodução Internet

Tatiele Toro, viúva do cantor Aleksandro, posta fotos e faz desabafo: ’faltou tempo’Reprodução Internet

Publicado 11/05/2022 09:42

Rio - Tatiele Toro, viúva do cantor Aleksandro, que morreu no último sábado após um acidente na estrada, postou no Instagram um desabafo sobre a falta que vem sentindo do marido. Nos Stories, Tatiele mostrou uma série de momentos compartilhados com o cantor em família. "Essa alegria nos movia! Dormimos e acordamos pensando em você! Todo segundo!", escreveu na legenda de uma das imagens.

fotogaleria

Em outra foto, Tatiele mostrou Aleksandro com o filho do casal, Noah. "Nossa luz vem do alto", escreveu. "Foram dez anos de muito amor... aprendizado... medo... teve sofrimento, felicidade. Intensos como nós dois", disse a viúva do cantor, ao postar uma foto com o sertanejo.

Para finalizar, ela falou sobre tudo que não poderá viver com o marido. "Meu coração chora. Lembrar dos sonhos... que ainda não tivemos tempo de viver! Faltou tempo, faltou organização, não sei dizer... ainda fico procurando a resposta", lamentou.

Entenda

O cantor Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, morreu em um acidente de ônibus em que os sertanejos e sua equipe estavam, no último sábado. A tragédia aconteceu na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo, por volta das 10h30.

Aleksandro tinha 34 anos, era casado com Tatiele Toro e pai de dois filhos. O cantor Conrado, dupla de Aleksandro, segue internado.