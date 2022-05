Bel Moreira fala sobre seu namoro com Halana Lacerda no Programa Silvio Santos - Reprodução / SBT

Publicado 18/05/2022 12:04 | Atualizado 18/05/2022 12:13

Rio - A atriz Bel Moreira, de 22 anos, comentou sobre seu namoro em um canal de televisão, pela primeira vez. Sendo uma das participantes do "Programa Silvio Santos" exibido no último domingo pelo SBT, a intérprete de Raquel na novela "Poliana Moça" revelou ao apresentador que namora uma mulher.

Ao competir no quadro "Não Erre a Letra", Bel foi questionada por Silvio Santos sobre seu marido. "É uma namorada, na verdade. Acho que ela está vendo [o programa]", respondeu a atriz. "Cada um tem a sua vontade, não é verdade?", disse o comunicador.

Bel Moreira é bissexual e namora a produtora de eventos, Halana Lacerda, há 10 meses. No Instagram, as duas costumam compartilhar seu cotidiano, como rotina de exercícios e passeios, e também dão dicas de como montar looks.