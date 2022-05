Amizade de Ana Clara e Gleici surgiu durante o ’BBB 18’ - Reprodução/Internet

Amizade de Ana Clara e Gleici surgiu durante o ’BBB 18’Reprodução/Internet

Publicado 19/05/2022 18:48

Rio - Ana Clara abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira (19) e recebeu um questionamento sobre sua amizade com Gleici Damasceno. As duas se conheceram durante o 'BBB 18' e seguiram bem próximas desde o término do reality show vencido pela acreana.

"Porque a gente brigou, nós não somos mais amigas. Não é isso que vocês querem ouvir? Estou zoando! Gente, ela estava viajando, por isso que ela não foi. Pô, o povo enche ela de pergunta falando que a gente brigou, me perguntam também se a gente brigou. Ela estava viajando, gente, briguem com ela", esclareceu.

A apresentadora do 'Rede BBB' ainda foi perguntada sobre a ausência de fofocas envolvendo sua vida social. "Porque Deus é comigo! Como eu não gosto de fofocar da vida alheia aí do pessoal que trabalha no meio artístico, não volta para mim, entendeu? Não bate e volta", disse.