A ex-BBB Ana Clara LimaReprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 20:43

Rio - Ana Clara Lima aproveitou a tarde desta quinta-feira para interagir com fãs através de uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Em determinado momento, um seguidor perguntou o segredo da apresentadora de "No Limite - A Eliminação" para não ser exposta em páginas de fofocas, como acontece com outras celebridades.

"Como que nunca sai fofoca sua sendo que tu curte muito as festas que vai e fica bêbada?", questionou o internauta. Com muito bom humor, a ex-BBB respondeu: "Porque Deus é comigo! Como eu não gosto de fofocar da vida alheia aí do pessoal que trabalha no meio artístico, não volta para mim, entendeu? Não bate e volta", declarou a famosa.

Em outro momento, Ana Clara ainda falou sobre uma suposta briga com Gleici Damasceno, com quem fez amizade durante o "BBB 18". A ruiva comentou que tem recebido muitas perguntas sobre a relação, após a campeã do reality falta a comemoração de aniversário de Ana Clara: "A gente brigou, nós não somos mais amigas. Não é isso que vocês querem ouvir? Estou zoando!", debochou.

"Gente, ela estava viajando, por isso que ela não foi. Pô, o povo enche ela de pergunta falando que a gente brigou, me perguntam também se a gente brigou. Ela estava viajando, gente, briguem com ela", brincou a apresentadora, logo em seguida.