Giovanna Ewbank reclama de barulho de obra na casa da vizinha, Fernanda GentilReprodução / Instagram

Publicado 19/05/2022 11:29

Rio - Giovanna Ewbank desabafou nas redes sociais sobre o incômodo causado pelos barulhos que vinham da casa de sua vizinha, a apresentadora Fernanda Gentil. No Instagram, a atriz explicou que precisava dormir, mas a reforma ao lado de sua residência não a permitia pegar no sono.

"Olha, Fernanda Gentil, estou pensando tanto, mas tanto! Sabe que hoje eu gravo de madrugada, né, então queria dar uma 'descansadinha' antes de ir para a gravação para ficar até às cinco da manhã. Só que está tendo uma obra aqui na minha parede! Que loucura, Fernanda Gentil! Não paro de pensar em você", disse, bem humorada, e na sequência, gravou um pouco do barulho para que os seguidores pudessem ouvir.

"Ai, olha, Fernanda e Priscila, suas lindas e maravilhosas em Paris: Está legal aí? Está legal aí em Paris, gatas? O mínimo que eu quero por essa obra aqui do lado é um presente, tá? De boa vizinhança, que vocês serão. É o mínimo", afirmou Giovanna.

Após as queixas, Fernanda Gentil mandou um recado para atriz em um de seus posts: "Oi, tudo bem? Aqui é a sua vizinha. Desculpe pelo barulho, estou passando para saber se querem por acaso um pote de açúcar ou alguma ajuda com as crianças", comentou, divertida.

"Sim, por favor, querida, se puder trazer um presente para a minha família diretamente de Paris. Vocês devem estar ouvindo o canto dos pássaros no Jardim de Luxemburgo enquanto ouvimos o som da sua obra aqui dos cômodos da minha casa... Tem sido uma experiência maravilhosa! Espero que a experiência de vocês tenha sido prazerosa como a nossa. Grata desde já, sua vizinha", rebateu a esposa de Bruno Gagliasso, entrando na brincadeira.