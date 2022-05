Deborah Secco revela que já teve um caso com uma mulher famosa. Especula-se que a artista com quem a atriz se envolveu seria Maria Gadu - Reprodução

Publicado 19/05/2022 09:47

Rio - Deborah Secco deu uma entrevista reveladora ao colunista Leo Dias, do "Metropoles". No bate-papo, a atriz falou sobre sua vida amorosa e contou ter vivido um relacionamento com uma mulher famosa. "Nem eu sei se foi um namoro, a gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro", disse a atriz, que preferiu não revelar o nome da artista.

No entanto, de acordo com o jornal "Extra", trata-se de ninguém menos que a cantora Maria Gadu. O relacionamento não se tornou público na ocasião e era mantido em sigilo até o momento. Tanto a atriz quanto a cantora estavam solteiras quando se envolveram.

Na mesma entrevista, Deborah também falou sobre sua "fase piranha". "Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje está na moda. Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos... Era uma feminista antes do feminismo virar moda. Tenho inimizades porque na época ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém... Mas hoje peço desculpas. Não sou mais assim", garante.

Atualmente, a atriz é casada com Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor.