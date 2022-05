Luciana Gimenez homenageia Lucas Jagger por aniversário - Reprodução / Instagram

Rio - Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, completou 23 anos de idade na última quarta-feira. Para comemorar a data, a apresentadora usou seu Instagram para homenagear o jovem, relembrando a gravidez, seu nascimento e fazendo declarações para ele.

"Há 23 anos minha vida mudou completamente, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Enquanto uns vão falar sobre o pai do Lucas, para mim, que amo viajar, há 23 anos começou a viagem mais surreal da minha vida. Lucas, ao mesmo tempo que é meu parceiro de viagens, me fez criar raízes. Uma mulher que queria rodar pelo mundo, se viu na necessidade pessoal de criar um ninho para minha cria", iniciou.

Gimenez deixou claro que não se arrepende da maternidade e teceu inúmeros elogios ao primogênito: "Se me arrependo? De maneira alguma. Lucas é meu tesouro, é a pessoa mais gentil que conheço e com certeza um dos corações mais puros que já vi. 'Ah, mas você fala isso porque é mãe'. Não, eu falo isso porque é a verdade. Convido a cada um de vocês a conhecer esse cara espetacular que eu tenho o orgulho de chamar de filho. Eu faria tudo de novo se o resultado fosse ter você mais uma vez".

A apresentadora confessou ter um grande apego ao filho, e afirmou que se pudesse, ficaria sempre perto dele. Entretanto, admitiu que estar junto o tempo todo é impossível e por isso, tenta abrir mão da companhia dele para que outras pessoas possam ter a chance de conhecer sua personalidade.

"Lembro da primeira vez que me entregaram você, acabando de sair de mim. Sem chorar, você me olhou e eu disse: 'Ai, e agora?'. Senti uma emoção e um medo tão grande que não consigo descrever. Hoje tudo fez sentido. Nós aprendemos juntos, com respeito, amor e admiração! Tenho tanto orgulho de ser sua mãe. Eu sempre digo que nós, pais, seremos eternizados em nossos filhos. E você, meu amor, será sempre meu futuro melhorado! Lucas, mamãe te ama tanto, mas tanto, que chega a doer quando fico longe de você. Por mim, você ficaria 24 horas por dia comigo, mas sei que tenho que te deixar solto, pois o mundo precisa de pessoas como você. Feliz aniversário e te amo muito. Beijos, mamãe", concluiu.