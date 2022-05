Fábio Jr. e Fernanda Pascucci - Reprodução/Instagram

Publicado 30/05/2022 16:16

Rio - Fábio Jr. completa 11 anos de relacionamento com Fernanda Pascucci nesta segunda-feira e comemorou a data, e também o o aniversário de 36 anos da mulher, com uma publicação apaixonada em seu Instagram.



"Eu agradeço todos os dias, por ter você na minha vida! Você me transformou em um homem melhor! Isso só tem uma explicação… AMOR ! Parabéns meu Amor … e viva nossos 11 anos. TE AMO MUITÃO!", escreveu na legenda das fotos. Fernanda compartilhou a publicação em seus stories. “Te amo! Há 11 anos, você me faz a mulher mais feliz do mundo. Que venham todos [os anos]!”, disse ela.



Os dois estão juntos desde 2011. Maria Fernanda era bancária e presidente de um fã-clube dedicado a Fábio. Após quase cinco anos de namoro, eles se casaram em 21 novembro de 2016, dia do aniversário do cantor.



Foi a sétima vez que Fábio subiu ao altar e, na época, garantiu que seria a última. O cantor já foi casado com Mari Alexandre (2007-2010), com quem teve Záion; Patrícia de Sabrit (em 2001); Guilhermina Guinle (1992-1997); Cristina Karthalian (1986–1990), com quem teve Krizia, Tainá e Fiuk; Gloria Pires (1979–1983), com quem teve Cleo; e Tereza de Paiva Coutinho (1976–1979).