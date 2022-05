Gil do Vigor contou que já teve a casa alagada por causa das chuvas em Pernambuco - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor contou que já teve a casa alagada por causa das chuvas em Pernambuco Reprodução/Instagram

Publicado 30/05/2022 15:10

fotogaleria

Rio - Gil do Vigor se manifestou sobre as fortes chuvas que atingiram Recife e que acabou matando 91 pessoas. O economista e ex-BBB incentivou os seguidores a realizarem doações para os desabrigados e recordou que sua família também teve a casa alagada na época em que moravam em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco."A situação de Pernambuco está muito grave, também tem Alagoas que acabei de ver. Então, assim, a gente não pode parar de ajudar. A gente conta com todo mundo que está aqui, então vou reforçar, vou reiterar aqui. Eu já passei por essa situação. Como vocês sabem, eu já passei por um período que eu, minha mãe e minha família morávamos em uma casa alugada, a chuva bateu, a barreira caiu e a gente precisou ficar abrigado em uma igreja, a que eu frequento, durante um dia. Minha mãe conseguiu limpar, a água encheu metade da casa. Só quem passou sabe como é desesperador! Então, por favor, quem puder ajudar: Ajude!", pediu.